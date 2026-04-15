血圧が気になるときも、定番のおかずはおいしく楽しみたい。そんな方におすすめなのが、塩分1.2gに抑えた『減塩肉じゃが』です。しょうゆの一部をケチャップに替えるのが、おいしさをキープするコツ。薄味かと思いきや、コクのある味わいで、ご飯もどんどん進みます。減塩ポイント● しょうゆの一部をケチャップに替えて、減塩。● 肉や玉ねぎにはしっかり味をつけ、じゃがいもは薄味に。● じゃがいもは、最後にさっと混ぜるだけ