長野市安茂里の戦争遺跡「海軍部地下壕」を管理する地元有志の団体が、安全を考慮して壕の公開中止を決めました。3月に沖縄で高校生が死亡した船の転覆事故がきっかけだということです。長野市安茂里にある大本営「海軍部地下壕」。終戦間際、旧日本海軍が本土での最終決戦に備えて掘ったとされています。地元有志でつくる「昭和の安茂里を語り継ぐ会」が内部や周辺を整備し、2021年から公開してきました。これまでに訪れたのは県