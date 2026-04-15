LOUDNESSのギタリスト高崎晃（65）が、15日までにXを更新。米ロックフェス「Monsters of Rock Cruise」への出演を報告した。「モンスター・オブ・ロック・クルーズ2026」と書き出すと、「ロックは決して死なない」とし、4枚の写真を投稿した。「10年ぶりに、日本のLOUDNESSは真夏の灼熱の太陽の下、圧倒的なパフォーマンスを披露した。次のステージは、最終日の夜8時からシアターホールで開催される」と連投した。「最後のカーテン