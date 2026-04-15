Image: OUKITEL 救助隊レベルのスマホはいかが？いまや日本国内で「Starlink Direct」を利用して、電波が圏外になっても衛星通信でスマートフォンを使える環境が普通になりつつあります。そんなかか、もっと極限の状況でも役立ってくれそうなスマホが、中国のOUKITEL（オウキテル）から発売されましたよ。圏外であってもトランシーバーで通信可能Interesting Engineeringの報道によると、OU