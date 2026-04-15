タレント菊地亜美（35）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。1年半前から取り組んでいることを明かした。パーソナリティーのバービーから「亜美ちゃんは英語やってますよね？」と聞かれると、菊地は「そうなんです」と回答。「英語やってますみたいな大々的に言ってない理由はそんなにしゃべらないからなんですけど」としつつ「地味に1年半ぐらい前から、毎日寝る前に1時間とか1時間半ぐ