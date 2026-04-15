タレント菊地亜美（35）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。1年半前から取り組んでいることを明かした。

パーソナリティーのバービーから「亜美ちゃんは英語やってますよね？」と聞かれると、菊池は「そうなんです」と回答。「英語やってますみたいな大々的に言ってない理由はそんなにしゃべらないからなんですけど」としつつ「地味に1年半ぐらい前から、毎日寝る前に1時間とか1時間半ぐらい勉強してるんです」と明かした。

高校受験の経験があるため自身の英語力を「中学生レベル」と認識していたが、「ちゃんとテストしたら小学生レベルだったんです」と落胆。「全然できないじゃんってなって、そこから頑張ってやってるんですけど」と学び始めた経緯を語った。

リスニング力の向上は実感しており「1年半前に比べたら聞けるようにはなりましたね」としみじみ。自宅学習を中心に週1回のオンラインカウンセリングを受講しており「一番最初に『これ聞いてみてください』って言われて、絶対に分からないだろうっていうスピーチを聞かされたんです」と回想。「『これを聞けるようになるために頑張りましょう』って。シャドーイングって言うんですけど、すっごい速いスピードの英語を聞きながら声に出してくださいって。英語してない人には絶対無理なんですけど」と苦笑した。

子どもが英語を学んでいることや、自身の海外旅行好きも勉強の理由の1つという。3月上旬に訪れたマレーシアでは現地の人と積極的に会話し「いつも私が英語の勉強しているのを横で見ている夫は、『全然1年半前と違うね』って。下手だし文法とかぐちゃぐちゃだしあれなんだけど、勉強してるから単語とかこういう時にこれを言うっていうのができてる。『最初とは全然違うよ』って言ってくれたんですけど」と報告。現在の英語力については「コミュニケーションはどうにかって感じ」と話していた。