アークランズは３日ぶりに大幅反発している。１４日の取引終了後、共同株式移転によりジョイフル本田と経営統合を実施すると発表した。設立する共同持ち株会社の株式をアークランズ１株に対し１株、ジョイ本田１株に対し１．１５株割り当てるとしており、両社の前日終値と割当比率を意識した動きが出ている。両社の上場廃止日は２０２７年２月２５日。同年３月１日に共同持ち株会社が上場する。ホームセンタ&#