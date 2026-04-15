3月27日、プロ野球が開幕した。今季は、日本ハムを筆頭に全球団がホームランを増やしている。このことからファンの間では「ボールが飛ぶようになった」との噂が飛び交っているが、日本野球機構はそれを否定している。ジャーナリストの森田浩之氏はジャーナリストの森田浩之氏は、今季の本塁打急増をきっかけに再燃した「飛ぶボール」論争について、単なる疑惑ではなく、ファンが毎年のように参加する“観戦文化”の一部になってい