浦和駅西口の新商業施設にビックカメラ埼玉県庁の最寄り駅であるJR浦和駅西口で建設中の大規模商業施設に2026年秋、「ビックカメラ浦和店（仮称）」が開業します。【ここか！】ビックカメラが入る浦和駅の新商業施設（地図／画像）ビックカメラが出店するのは、6月末竣工予定の「浦和カルエ」です。浦和駅西口はロータリーに面して駅ビルのアトレ、北側に伊勢丹浦和店、西側に浦和コルソと3つの商業ビルがありますが、浦和カル