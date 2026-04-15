浴室で石けんを保管すると、溶けてドロドロになりやすいのが気になる…。石けんカスで汚れやすく、掃除も大変ですよね。そんな悩みを解消してくれる便利グッズをダイソーで発見！マグネット式のホルダーで、石けんを壁面などにピタッとつけて保管できる優れものです。水切れが良く、石けん置き要らずで掃除が楽ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：どこでも石けんホルダー（バス用マグネット）価格：￥110（税込）耐