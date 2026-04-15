悩んでる人100均のこれ使ってみて！「石けんドロドロ…から開放！」きれいを保てるマグネット

浴室で石けんを保管すると、溶けてドロドロになりやすいのが気になる…。石けんカスで汚れやすく、掃除も大変ですよね。そんな悩みを解消してくれる便利グッズをダイソーで発見！マグネット式のホルダーで、石けんを壁面などにピタッとつけて保管できる優れものです。水切れが良く、石けん置き要らずで掃除が楽ですよ◎

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商品情報

商品名：どこでも石けんホルダー（バス用マグネット）

価格：￥110（税込）

耐荷重：130g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480692876

石けんをスッキリ清潔に保管できる！ダイソーの『どこでも石けんホルダー』

浴室で石けんを保管すると、溶けてドロドロになりやすいのが気になりますよね。石けんカスで汚れやすくなり、お掃除も大変です。

ソープディッシュなどを使用するとそういった問題が生じやすいので、何かいいものはないかなと思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『どこでも石けんホルダー（バス用マグネット）』。マグネットで壁面にピタッと石けんを固定できる便利グッズです。

マグネット部分がキャップカバーで覆われており、磁石が直接浴室の壁に触れない設計になっているのがポイント。湿気の多い場所でもサビを防止し、壁面を汚しにくい安心構造です。

ソープディッシュを置く必要がないため、浴室がスッキリし、お掃除の手間も省けます。

使い方は簡単で、ホルダーを石けんの中央にグッと押し込んで埋め込み、壁面の磁石にくっつけて固定するだけでOK。柔らかい石けんにパーツが埋まっていく独特の感触が面白く、クセになります…！

ただし、質感が硬い石けんには適さないようです。無理に押し込もうとすると石けんがボロボロに崩れてしまうため、浴室用の比較的柔らかい石けんでの使用がおすすめです。

使用後は軽く水を切ってから戻すのがきれいに使えるポイント！

空中に浮かせることで石けんが乾きやすく、ヌメリの発生を抑えられます。見た目の清潔感もキープでき、いつでも気持ちよく浴室を使えます。

耐荷重は約130g。今回は約90gで検証しましたが、一般的な石けんであればズルズル落ちることなく安定して固定できます。

しかしながら便利ではありますが、石けんの水分をよく切らずに貼り付けると、壁や床に石けん水が垂れて跡になることがあります。使用後は軽く水を切ってから戻すのが、きれいを保つポイントです！

今回はダイソーの『どこでも石けんホルダー（バス用マグネット）』をご紹介しました。

浴室で石けんの保管方法にお悩みの方、浴室をスッキリさせたい方に心強いアイテムです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。