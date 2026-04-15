千葉県・市川市動植物園のアイドル、ニホンザルのパンチくん（生後約8か月）。IKEAのオランウータンのぬいぐるみ、通称「オランママ」を健気に抱きしめる姿が世界中で話題になったが、最近は“ママ離れ”が進んでいるという。【写真】オランママの胸で眠るパンチくんオランママ卒業か暖かくなったこともあり、動物園のサル山は連日パンチくん目当てのファンが大勢詰めかけ、みんながその姿を見ることができるよう「10分ルール