パートで働く人のなかには「年収106万円の壁」を意識している人もいるでしょう。年収106万円の壁は手取り額だけでなく将来の年金にもかかわるため、壁と呼ばれる理由や超えたときのメリットも知っておくことが大切です。 今回は、「年収106万円の壁」と言われる理由や、法改正による年収の壁への影響などについてご紹介します。 年収106万円の壁と言われている理由 パート勤務の人が「年収106万円」