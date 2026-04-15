NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月16日放送の第14話では、直美（上坂樹里）が小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになる。 参考：『風、薫る』鹿鳴館のメイドを演じる注目の女優たち二田絢乃、中田青渚、井上向日葵に期待 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうこ