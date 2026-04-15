キングジムグループのライフオンプロダクツは4月22日から、ボタンを押すだけでできる「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を全国雑貨店や量販店、各オンラインショップで順次発売する。Life on Productsオフィシャルストアでは、予約受付中。公式ストア価格は3850円。●固形物を追加投入できる レシピでカロリー調整やアレルギー対応も可能新製品は、冷凍庫で容器を冷やし、お好みのフレーバーの材料を入れ