チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝セカンドレグが14日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とバルセロナ（スペイン）が対戦した。カンプ・ノウで行われたファーストレグでは、退場者を出したバルセロナに対し、アトレティコが0ー2で先勝。ディエゴ・シメオネ監督にとっては、“鬼門”でもあったカンプ・ノウでの初勝利に。バルセロナは敵地での逆転突破を、アトレティコにとってはホームでしっかりとベスト4を