新型リーフと基本構造を共有日産は、欧州向けの新型EVとして『ジューク』を発表した。斬新なエクステリアデザインにより、「新たな顧客層の獲得に貢献する」という。【画像】「好みがはっきり分かれる」大胆デザインの個性派クロスオーバー【日産ジュークを新型と2代目モデルを詳しく見る】全21枚ジュークは、2010年の初代モデル発売以来150万台以上を販売し、欧州では『キャシュカイ』に次ぐ日産の2番目のベストセラーとなって