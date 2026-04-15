約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈検事6名全員が「取調べ時のメモはすべて廃棄した」と証言…まるで旧日本軍のような検察組織の「異常な体質」〉に引き続き、村木厚子氏が無罪を勝ち取る鍵となった、検察のストーリーを壊す