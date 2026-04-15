プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年4月11日、自身のインスタグラムを更新。タイトトップスとミニスカートをあわせた観戦コーデを披露した。「初勝ち試合」渡辺さんは、「初勝ち試合」といい、どうやらサッカーJ1・サンフレッチェ広島の試合を観戦したようで、グレーのタイトなトップスとベージュのミニスカートを合わせたコーデショットを投稿した。インスタグラムに投稿され