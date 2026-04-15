タレントのマツコ・デラックス（53）が4月13日放送の「5時に夢中！」（TOKYO MX）に生出演した。マツコは首の手術のため2月2日から月曜日のレギュラー出演を取りやめており、スタジオに登場するのは実に10週間ぶりのことだ。【もっと読む】「マツコの知らない世界」のネコ特集 前半絶賛も後半イマイチ…「飼育経験なし」の写真家夫婦が不興を買う久々の生出演に、Xには《マツコさん復帰したんだ よかったわー》といった視聴者