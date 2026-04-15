タレントのマツコ・デラックス（53）が4月13日放送の「5時に夢中！」（TOKYO MX）に生出演した。マツコは首の手術のため2月2日から月曜日のレギュラー出演を取りやめており、スタジオに登場するのは実に10週間ぶりのことだ。

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久々の生出演に、Xには《マツコさん復帰したんだ よかったわー》といった視聴者からの喜びの声が続々だが、「入院中に起きた本人の私生活での変化が早速話題になっている」と、週刊誌芸能記者がこう続ける。

「本人いわく、ついにスマホユーザーになったとのことです。マツコさんといえば、令和に入ってからもガラケーを使い続けてきた生粋の“ローテク主義者”でしたが、『（ガラケーがもう）幼児向けと老人向けしか出さないと聞いて』と、“宗旨替え”の理由を明かしていました」

なお、2025年12月8日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）でも、すでに同様の理由でスマホに変えたいという意志を明かしていた。やはり、幼児向けと老人向けしかないことについて不満を述べつつ、「今までいくら払ってやったと思ってるんだ！ まだ携帯代が10万円くらいする時から使ってるんだぞ！」とも語り、ガラケーへの執念を見せていたほどだが、前出の週刊誌芸能記者はこうも指摘する。

「ずいぶんと昔のことなので、本人もすっかり忘れてしまっているようですが、かつて、マツコさんは一度、スマホユーザーになっていました。今から12年前の2014年の7月31日、マツコさんは都内で開かれた『OCNモバイルONE』のイベントに出席。スマホデビューしたことを明かしつつ、『スマホを使えるようにならないと生きていけない』『いま必死に勉強してるわよ。だって、このままじゃ私、孤独死じゃない？』といった理由を挙げていました」

その後、スマホは使わなくなってしまったということだろうが、先の本人の発言通り、今はそもそもガラケーの機種の選択の余地がない時代。今度こそもう後戻りはできない以上、使い方を必死に勉強するしかない。

ずいぶんと遅いスマホデビューとなったが、時流に全く乗らずに生きていくというのは、さすがに無理になったということか。

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「猫の特集番組」ともあれば不満の声など上がりそうにないようにも思えるが、そうでもなかったようだ。関連記事【もっと読む】「マツコの知らない世界」のネコ特集 前半絶賛も後半イマイチ…「飼育経験なし」の写真家夫婦が不興を買う…では、「マツコの知らない世界」に対して上がった視聴者からの不満の声について伝えている。