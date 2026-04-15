Microsoftは2026年3月後半頃からWindows 11の一部アプリでAI機能を使うCopilotボタンを削除していました。その理由についてMicrosoftはブログで「AIを最も効果的な場所に巧みかつ集中的に統合するため、一部アプリから削除する」と述べていましたが、AI機能を削除するのではなく単に名前を変更しただけだと報じられています。Microsoft isn't removing Copilot from Windows 11, it's just renaming it - Neowinhttps://www.neowin