TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知。「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」と伝えた。告知動画では、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「地獄やないか！」と絶叫していた。告知動画に対し「感動系からの鬼畜系w」「ナ