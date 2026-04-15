自衛隊機が上空から姿を捉える防衛省・統合幕僚監部は2026年4月13日、鹿児島県の草垣群島沖で中国海軍の艦艇を確認したと発表し、当該艦艇の写真を公開しました。【画像】怪しすぎる外観..これが鹿児島沖に出現した中国海軍の艦艇です今回確認されたのは、中国海軍のドンディアオ級情報収集艦1隻です。4月11日午前3時頃に草垣群島の北東約90kmの海域に出現し、大隅海峡を東に進み、太平洋に向けて航行したとしています。大隅海