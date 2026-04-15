突然ですが、「原発」の正式名称知っていますか？仕組みまで理解していたらすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「原子力発電所」でした！原発とは「原子力発電所」を省略した言葉です。原子力発電所は、ウランなどの核燃料が核分裂を起こす際に発生する大量の熱エネルギーを利用して水を沸騰させ、その蒸気でタービンを回し、発電機を動かすことで電気を生み出す施設です。原子力発電の特徴は、少ない燃料で非常に