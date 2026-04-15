リアライズシリウスは共同通信杯を制しての参戦となる。火曜朝は坂路へ。手塚久師は「朝日杯FS（5着）の時は長い休み明けで余裕があったけど、今回は追い切りの動きも全然違う。普段の調教でもリードホースになれる大人な馬だし、ハナになっても大丈夫だと思う。ゲートも素直になってきているしね」と前向き。24年ジャスティンミラノ以来、同ステップからの連勝で1冠獲りを狙う。