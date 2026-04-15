忘れな草賞1着ジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）は今村聖奈とのコンビ継続でオークス（5月24日、東京）へ。JRA史上初となる女性騎手のクラシック騎乗となる。寺島師は「本当は馬混みに入れたかったけど流れも速かったので。鞍上は今村で。いったん放牧に出してリフレッシュしたい」と見通しを語った。