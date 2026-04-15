かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 4月15日（水）は、原口あきまさ、ホリ、兼光タカシ、カーネーション岡下雅典が来店。総レパートリーが700人を超える東西のものまね戦士たちが、変幻自在のものまねを披露しながら、ものまねにまつわる持論や知られざるエピソー