記事ポイント泉北ホームが大阪・堂島に仕事帰りでも立ち寄りやすい体験型ショールームをオープン堂島ショールーム Liveが推し活ルームやヌックなど今の暮らしに合う住まいの工夫を体感展示堂島ショールーム Liveが家づくり相談から3D間取り提案まで無料で対応 泉北ホームが、大阪・堂島に新しい体験型ショールーム「堂島ショールーム Live」をオープンします。堂島ショールーム Liveは、書店のように気軽に立ち寄りながら、こ