都心で描く住まいの新発見！ 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」

記事ポイント 泉北ホームが大阪・堂島に仕事帰りでも立ち寄りやすい体験型ショールームをオープン堂島ショールーム Liveが推し活ルームやヌックなど今の暮らしに合う住まいの工夫を体感展示堂島ショールーム Liveが家づくり相談から3D間取り提案まで無料で対応 泉北ホームが大阪・堂島に仕事帰りでも立ち寄りやすい体験型ショールームをオープン堂島ショールーム Liveが推し活ルームやヌックなど今の暮らしに合う住まいの工夫を体感展示堂島ショールーム Liveが家づくり相談から3D間取り提案まで無料で対応

泉北ホームが、大阪・堂島に新しい体験型ショールーム「堂島ショールーム Live」をオープンします。

堂島ショールーム Liveは、書店のように気軽に立ち寄りながら、これからの暮らしを具体的にイメージしやすい住まいの拠点です。

堂島ショールーム Liveは、見学だけでなく家づくりの相談も無料で受けられるため、都心で住まいの情報を集めたい人にも便利です。

泉北ホーム「堂島ショールーム Live」

名称：泉北ホーム 堂島ショールーム Liveオープン日時：2026年4月11日(土)10:00所在地：大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8(堂島ビルヂング1階)アクセス：梅田、東梅田、北新地、大江橋、淀屋橋 各駅より徒歩圏内営業時間：10:00〜19:00（見学予約は21:00まで、最終受付19:00）定休日：年中無休（年末年始休暇をのぞく）

堂島ショールーム Liveは、住宅展示を見るだけでなく、暮らしの悩みや理想を現地で整理しながら住まいづくりを考えられる体験型ショールームです。

泉北ホームは創業50周年の節目に、都心でも立ち寄りやすい拠点として、リアルな暮らしのヒントを集めた空間を用意しています。

WELCOME SPACE

書店のようなオープン空間利用方法：各種家づくりカタログを無料配布向いている人：家づくりをこれから考え始める人

WELCOME SPACEは、予定が決まっていない段階でもふらりと立ち寄りやすい入口です。

オープンな空間でカタログを自由に見比べながら、未来の住まいを気軽に想像できます。

体感展示

展示内容：3つの異なるLDKスタイル体感できる空間：推し活ルーム、ヌック、3帖部屋見どころ：水回り比較、収納展示

体感展示は、今の暮らしに合う空間づくりを実際に見ながら確かめられるコーナーです。

推し活ルームやヌック、3帖部屋の使い方に加え、水回りや収納の違いも比較できるため、自宅に取り入れたい工夫を見つけやすくなっています。

お困りごとWALL

展示内容：家事負担や収納の悩みを可視化した壁面展示体験ポイント：悩みに対する解決策をショールーム内で確認可能利用メリット：住まいの課題を整理しながら見学できる

お困りごとWALLは、暮らしの悩みを具体的に見える化しながら解決策を探せる展示です。

ショールーム内を歩きながら答えを見つける流れが用意されているため、楽しみながら住まいの改善イメージを深められます。

堂島ショールーム Liveは、都心で住まいづくりを考えたい人にとって、移動の負担を抑えながら情報収集しやすい場所です。

堂島ショールーム Liveは、見学だけでなく資金計画や土地探し、3D間取り提案まで無料で相談できるため、家づくりの最初の一歩にも向いています。

キッズルームや授乳室も備わっているため、家族で立ち寄りやすい点もうれしい魅力です。

泉北ホーム「堂島ショールーム Live」の紹介でした。

よくある質問

Q. 堂島ショールーム Liveでは何が見られますか？

A. 堂島ショールーム Liveでは、3つのLDKスタイルに加え、推し活ルーム、ヌック、3帖部屋、水回り比較、収納展示などを体感できます。

Q. 堂島ショールーム Liveでは相談もできますか？

A. 堂島ショールーム Liveでは、資金計画、土地探し、3D間取り提案まで無料で相談できます。

Q. 堂島ショールーム Liveは子ども連れでも利用しやすいですか？

A. 堂島ショールーム Liveにはキッズルームと授乳室が用意されているため、小さな子ども連れでも来場しやすい環境です。

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