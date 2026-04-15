記事ポイントユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、電源や風量調整、タイマー設定まで1つのボタンで操作できます。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、消音機能付きDCモーターで寝室や書斎でも使いやすい仕様です。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、税込6,480円で省エネ性とシンプルなデザインを両立します。 ユアサプライムスは、操作部にボタンを1つだけ搭載した「