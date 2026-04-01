直感操作と静音性の両立！ ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」

記事ポイント ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、電源や風量調整、タイマー設定まで1つのボタンで操作できます。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、消音機能付きDCモーターで寝室や書斎でも使いやすい仕様です。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、税込6,480円で省エネ性とシンプルなデザインを両立します。 ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、電源や風量調整、タイマー設定まで1つのボタンで操作できます。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、消音機能付きDCモーターで寝室や書斎でも使いやすい仕様です。ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、税込6,480円で省エネ性とシンプルなデザインを両立します。

ユアサプライムスは、操作部にボタンを1つだけ搭載した「ワンボタンDCリビング扇風機」を発売しています。

ユアサプライムスの新モデルは、風量調整やタイマー設定を直感的に行いやすく、静かな運転音と落ち着いたデザインも魅力です。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」

商品名：ワンボタンDCリビング扇風機発売時期：2026年4月上旬希望小売価格：6,480円（税込）販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトカラー：ベージュ、ホワイト、ブラックサイズ：約幅36×奥行34×高さ67（81）cm重量：約2.6kg消費電力：14W

ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、複雑な操作を減らして毎日手軽に使いたい人に向くDCモーター扇風機です。

ユアサプライムスの新モデルは、家電量販店やホームセンターに加え、公式通販サイトでも購入できます。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」の操作性

操作方法：ワンボタン操作風量調整：7段階切タイマー：6時間首振り操作：本体後部のツマミで切り替えリモコン：付属なし

ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、電源のオンオフ、風量調整、切タイマー設定、消音機能の切り替えを1つのボタンで行えます。

ユアサプライムスの新モデルは、置き場所を気にしがちなリモコンが不要で、押す、回すという直感的な操作で使えます。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」の静音性と安全性

モーター：DCモーター消音機能：操作音のオンオフ切り替え対応自動オフ機能：8時間自動オフタイマー想定電気代：約104円（月30日、1日8時間使用時の目安）

ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、従来のACモーターより静かなDCモーターを採用し、就寝時や作業中にも使いやすい設計です。

ユアサプライムスの新モデルは、操作音をオフにできるうえ、8時間自動オフ機能で切り忘れも防げます。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」のデザインとカラー

質感：マット仕上げカラー展開：ベージュ、ホワイト、ブラック生産国：中国電源コード長：約1.6m

ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、光沢を抑えたマットな質感で、リビングや寝室、書斎のインテリアになじみやすいデザインです。

ユアサプライムスの新モデルは、落ち着いた3色から部屋の雰囲気に合わせて選べます。

ユアサプライムスの「ワンボタンDCリビング扇風機」は、毎日使う家電の操作をできるだけわかりやすくしたい人にうれしい1台です。

ユアサプライムスの新モデルは、静かさや省エネ性も備えているため、寝室用や仕事部屋用の扇風機を探している人にも選びやすい仕様です。

ユアサプライムスの新モデルは、手頃な価格でDCモーター扇風機を取り入れたい人にも向いています。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」はどこで買えますか？

A. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」は、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトで購入できます。

Q. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」はどんな機能を1つのボタンで操作できますか？

A. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」は、電源のオンオフ、7段階の風量調整、6時間切タイマー設定、消音機能のオンオフを1つのボタンで操作できます。

Q. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」は寝室でも使いやすいですか？

A. ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」は、静かなDCモーターと操作音をオフにできる消音機能を備えているため、寝室でも使いやすい仕様です。

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