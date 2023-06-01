【日本海軍 甲型駆逐艦 陽炎 “スーパー ディテール”】 4月15日 出荷開始 価格：10,120円 ハセガワは、プラモデル「日本海軍 甲型駆逐艦 陽炎 “スーパー ディテール”」の出荷を4月15日に開始する。価格は10,120円。 本商品は、日本海軍 甲型駆逐艦 陽炎の1/350スケールプラモデル。精密感あふれるエッチング・メタル・真鍮挽き物