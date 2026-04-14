俳優の岡田将生(36)が、14日放送のTBS「バナナサンド」（後8・00）にゲスト出演。大学時代のエピソードを明かした。大学入学のタイミングで映画の撮影が入り、2カ月ほど地方ロケに行っていたという岡田。当然、入学式には出席できず、大学に通えるようになったのは6月頃からだったとし、「友達が本当にできなくて…」と、友人作りで後手を踏んでしまったという。昼食も学内の食堂で1人で食べる日々が続いてたものの、「すご