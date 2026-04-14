4月14日、女優の森七菜が9月公開映画『藁にもすがる獣たち』に出演することが発表された。森は初めて悪役を務める。「同作は、鈴鹿央士さん演じる“弱小YouTuber”が1億円を突如手に入れたことで、過酷なサバイバルに巻き込まれていく様を描くサスペンスです。成宮寛貴さんら豪華キャストで注目されていますが、森さんの役柄は、公式サイトで『夜の気配を漂わせる悪女』と紹介されています。公開された劇中写真では、“強め”