台湾メディアの聯合新聞網は13日、台湾の空港にある顔認証システムの日本語の案内が日台のネットユーザーの間で関心を呼んだことを伝えた。記事によると、問題の日本語案内が見られたのは台北松山空港。日本のネットユーザーが「やたら挑発的な顔認証」として「上を見てみろ」という日本語が表示されたことを投稿すると、すぐさま日台のネットユーザーの間で大きな議論になったという。記事では双方のコメントが紹介され、日本のネ