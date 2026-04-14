中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月14日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は14日の記者会見で、中国がイランに武器を提供するとの報道について「全くの捏造（ねつぞう）だ」と否定した。トランプ米大統領が、そうした動きが確認されれば中国に50％の追加関税を課すと発言したと伝えられていることを巡っては、米国がこれを口実に追加関税を課す場合、中国は必ず断固とした対抗措置を取ると強調し