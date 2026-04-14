バスケットボール女子アジア・カップで「オールスター5」に選出された日本の田中（右から2人目）。右端は元日本代表でトヨタ自動車監督の大神雄子さん＝2025年7月、深セン（（C）FIBA・共同）日本バスケットボール協会は14日、女子日本代表の米国合宿参加メンバー13人を発表し、米プロWNBAのドラフトでバルキリーズから指名された田中こころ（ENEOS）や、パリ五輪代表の山本麻衣（トヨタ自動車）東藤なな子（トヨタ紡織）らが名