強盗事件の容疑者グループの摘発にお手柄を上げた警察犬のオラフ（左）とニケ（右）＝１４日、鎌倉署鎌倉市鎌倉山の高級住宅街で１月、複数の男が住宅に押し入り金品を奪った事件で、鎌倉署は１４日、容疑者グループの摘発につながった遺留品を発見したとして警察犬のジャーマンシェパード２匹を表彰した。凶悪事件で手柄を上げたのは暴れん坊でも仕事は繊細にこなすオラフ（雄、４歳）と好奇心旺盛で遊び好きのニケ（雌、８歳）