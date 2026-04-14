林芽亜里 林芽亜里が14日、都内で開催された映画『Erica-エリカ-』完成披露上映会舞台挨拶に登壇した。映画「Erica-エリカ-」は、全国最大の学生映画の祭典となる東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画「連鎖」を原案に、宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクした人間の狂気を描く戦慄のサイコホラー作品。主演は映画『ソロモンの偽証 前篇・事件 / 後篇・裁判』で中学生：柏木卓也役で映