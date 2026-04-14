BALLISTIK BOYZ・砂田将宏の地上波初主演ドラマ『AIに話しすぎた男』(日本テレビ 29日25:35〜 ※関東ローカル)のティザー映像が14日、公開された。また、主題歌がBALLISTIK BOYZの「All you need is me」に決定。この披露も行われる先行試写会の開催も決まった。『AIに話しすぎた男』同作は、AIという“鏡”を通して現代人の心の奥底を描く新感覚の密室ヒューマンドラマ。結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、優秀な恋人