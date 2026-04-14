4月14日に1st写真集『エチュード』を発売した乃木坂46の川崎桜。撮影地に選ばれたのは、本人がかねてより憧れていたというフランスで、舞台はニースとパリの2都市だ。「これまで見せたことのない表情を解き放つ」一冊と紹介されており、大人びた一面と無垢な笑顔、その両方が詰まった写真集であることがうかがえる。そこで本記事では、『エチュード』が映し出す川崎の魅力を整理しながら、本書で注目のポイントも紹介したい。【関