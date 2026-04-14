特集です。県立高校の再編整備についてです。 【写真を見る】【前編】相次ぐ県立高校の統合教育現場で何が？新庄市では新庄志誠館高校が新たに誕生（山形） この春、新庄市で新たに開校した新庄志誠館高校。この高校は２つの伝統校が統合して誕生しました。 ここ数年、県立高校の統合が相次ぐ中、教育の現場で何が起きているのか、また今後どうなるのか取材しました。矢野秀樹アナウンサー「六角形の雪の結晶をかたど