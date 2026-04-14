ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は14日、4日間の予選が終了。15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。オールスター（5月26〜31日、浜名湖）でSGデビューする西岡顕心（24＝香川）が4日目1、2着。山田祐也と並ぶ予選最多の3勝を奪取し、7位で準優勝戦入りを決めた。「バルブを扱い、ペラもいいところを見つけられた。これはエース機。遅かったけど、本領発揮しましたね」さ