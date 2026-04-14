アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。いまだ不安定な原油の流通により、温泉施設では日帰り入浴が休止となるなどの影響が出ています。リポート「佐久市内のこちらの施設、入口にはこのように『日帰り入浴一時休止のお知らせ』とあります」佐久市にある「スパリゾートのぞみサンピア佐久」。平日はおよそ150人、休日は250人以上が利用する温泉施設ですが