松本市の塗装店です。中島塗装店中島敬夫会長「塗料用シンナー。ちょっと前まではここに100缶くらいあったんです。減っちゃいました」塗料を希釈するためにシンナーを使いますが、今、メーカーの出荷制限で塗料の量に対して必要な分しか仕入れることができません。中島塗装店中島敬夫会長「たとえば（塗料を）10本頼めば、（シンナー）1本あればシンナー足りますよね、という感じで出荷し