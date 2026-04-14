会見や取材、SNSで言いたい放題の発言を繰り返すアメリカのトランプ大統領。世情を無視したあまりに支離滅裂な発言の数々に、CNNまでもが「トランプ氏の精神衛生状態に疑問の声」と報じるに至っている。どうやったらトランプに憲法修正第25条を使えるんだそもそも、トランプ氏が大統領に返り咲いた2024年、勝利演説でアメリカ・ファーストを掲げ、戦争への不介入を宣言していた。ところが、今年に入ってからベネズエラへ攻撃を行い