私はモモ（27）。息子のカズキ（小4）は、今日ひとりで公園に遊びに行ったら、トラブルにあったそうです。善意で小さい子と遊んであげたのに「ケガをさせられた」と相手の保護者に怒られ、さらには「近づいたら警察を呼ぶ」と脅される形で公園から追放されたのだとか。普通、自分の子どもがそんな酷い目にあったら、黙ってられませんよね？だから、相手の家に乗り込もう！と旦那のカツイチ（27）に言ったら「謝罪に行くならま