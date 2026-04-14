嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第1話親を尊敬できるって素敵！【編集部コメント】リサさんはトモアキさんと幸せいっぱいの結婚をされたんですね！おめでとうございます。トモアキさんは、とても優しい人なの