日置市東市来町の湯之元地区でシンボル的な存在だったみやうちデパートの跡地にオフィスやシェアキッチンなど備える複合施設が整備されることになり14日、発表会がありました。複合施設は2027年、完成予定で、地域の新たな拠点になりそうです。かつて温泉街として栄えた日置市東市来町の湯之元地区。「人・自然・企業がお互いを養生しあう環境」をコンセプトに開発が進められています。14日、開かれた発表会には、まち